筆者の話です。親に『お見合い強制』をされ続けた私。断ってもセッティングされ、半ば決まりごとのように繰り返されました。弟には同じような話が来ても「嫌がっているから」と断っていたのに──。親の『対応の差』は、今も心に影を落としています。 お見合いは強制イベント 「そろそろ良い人見つけなきゃね」21歳頃から、母の知り合いからお見合い話を持ち込まれるようになりました。私の意思とは関係なく、成人式のスナップ