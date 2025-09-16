大切な身内が亡くなった後、心が落ち着かないなかでさまざまな手続きをこなさなくてはならない。「申請すればもらえるお金」がある一方で、亡くなった人が契約していたものを整理する必要もある。相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』（扶桑社）から、おもに名義変更と失効手続きが必要になるものを、一部抜粋・再編集して紹介する。名義変更・解約手続