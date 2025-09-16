サッカーJ1リーグは、15日(月)に第29節の1試合が行われました。15位の東京ヴェルディと16位のFC東京の一戦。FC東京は後半15分にキーパーからのロングパスをマルセロ ヒアン選手が頭で流すと、長倉幹樹選手がダイレクトで決め先制。この1点を守ったFC東京が1-0で勝利しました。結果、勝ったFC東京は14位に浮上し、東京ヴェルディが16位に後退しました。【15日、J1第29節】◆FC東京 1-0 東京ヴェルディ(15日、味の素スタジアム)得点