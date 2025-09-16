山形県と秋田県にまたがる鳥海山で、30代の男性と小学生2人のあわせて3人が戻ってこないと通報があり、16日朝から捜索が行われています。連絡がとれなくなっているのは、東京・江東区の32歳の運送業の男性と、いずれも山形県酒田市に住む小学6年のめい（12歳）、小学3年のおい（9歳）です。15日、親族含めて5人で鳥海山の鉾立口から入山しましたが、そのうち、先に下山した2人から、午後6時半ごろにはぐれたと警察に通報がありまし