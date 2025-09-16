6人組女性ボーカルグループLittle Glee Monsterが15日、東京・国立競技場外構部特設ステージでスペシャルライブを開催した。同所で開催中の世界陸上を盛りあげるイベントで「Run」「ECHO」などを披露。miyou（22）は「この場で歌わせていただけてうれしい」とし、かれん（27）は「21日まで一緒に世界陸上盛りあげていきましょう！」と呼びかけた。