歌手三浦祐太朗（41）が15日、東京・古賀政男音楽博物館で「殿堂顕彰者の歌を歌い継ぐ第27回谷村新司の世界」に出席した。谷村さんと交流が深かった母の山口百恵さんの話題となると「尊敬するアーティストであり大好きな母。母のことを言われるのはありがたい」。17年に百恵さんのヒット曲をカバーしたアルバムを発売した際に「母が町のCDショップに『三浦祐太朗のCDは売ってますか？』と買いに行って、何枚か買って友だちに配