杉咲花（27）が15日、都内で行われた主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督、10月24日公開）完成披露上映会で映画初出演の令和ロマンくるま（31）の演技を「すてき」と絶賛した。劇中で、杉咲は大好きな漫画に愛を注ぐ女性、くるまは主人公が合コンで出会う男を演じた。杉咲が「全てのせりふが、くるまさんの思考から生まれた言葉のように聞こえた。どうやったらできるんだろう」とたたえると、くるまは「ありがとうござ