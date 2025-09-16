指原莉乃がプロデュースする≠ME（ノットイコールミー）が15日、都内で、映画「≠ME THE MOVIE」舞台あいさつに出席した。ドキュメンタリー映画で、友だちと一緒に見に行った菅波美玲（25）は「友だちが横で泣いちゃってうれしかった」。落合希来里（24）は「50年後とかにまたこの映画をメンバーと見たい。長生きしてね」とし、周囲は「70歳とか！？」と驚きの表情だった。