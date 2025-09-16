SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。かめの まくら（@mkr0089）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）オタクに優しいギャルの漫画です。 ギャルから「一緒に帰ろう」と誘われたオタクくん。しかし、『オタク』に該当する男性が多くいたばかりに、要らぬ勘違いを生んでしまい……（笑）微笑ましい状況のはずなのに、刺さるよう