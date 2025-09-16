ヤクルト・青柳晃洋の日本復帰後初登板は黒星スタート。8四死球を出すなど制球が定まらなかった。初回、先頭の中村奨成を四球で歩かせると、4連打を浴びいきなり4点を奪われる。それでも2回以降は、四死球を出しながらノーヒットで抑え、4回4失点で降板となった。15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説者として出演した齊藤明雄氏は、「4回で8四死球というのは8安打打たれているのと一緒」と苦言を呈した。さ