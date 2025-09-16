SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）アマゾン。 宅配便が来たものの、出るのが面倒くさかった男性。無礼は承知で、居留守を使ったはずだったのですが……。なんと、まさかの『仮〇ライダー』のほうのアマゾンが登場！（笑） 初代で助かったかもしれません