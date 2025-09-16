SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）三点リーダー 『3点リーダー』の慣例を説明する魚さん。「理由はわからない」とのことなのですが、話しているうちにふきだしから『3点リーダー』が動き出し……。実際の様子を見て、「奇数だとあぶれる『・』が出るからだ」