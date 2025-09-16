大相撲秋場所大相撲秋場所は14日、東京・両国国技館で初日を迎えた。早速話題になっているのが、かわいらしい懸賞旗。大人気キャラクターが土俵をジャックする場面にファンから「可愛いものであふれてる」「こんなん可愛すぎやろ」とコメントが集まった。東前頭8枚目の宇良（木瀬）と、西前頭7枚目の欧勝馬（鳴門）の取組に登場したのは、超人気キャラクター「ちいかわ」の友達「うさぎ」が描かれた懸賞旗だ。「ウララララ」と