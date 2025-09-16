声優の花澤香菜（36）が14日、自身のSNSに文書を掲載し、離婚したことを発表した。夫は声優の小野賢章（35）、2人は2020年に結婚を発表していた。 【写真】花澤と離婚したことを発表した小野賢章 花澤は文書で「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告いたします」と発表。「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中