名古屋市西区で15日午前、会社の敷地内にある自動販売機のごみ箱が燃えた不審火で、44歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市西区に住む無職・原田尚佳容疑者(44)で、15日午前4時45分頃、西区八筋町の会社の敷地内にある自動販売機の横に設置されていたごみ箱2個に火をつけ損壊した疑いが持たれています。警察は、付近の防犯カメラなどから原田容疑者を特定し、調べに対して原田容疑者は「器物破損はやっていません