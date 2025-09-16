【増田俊也 口述クロニクル】「時代に挑んだ男」加納典明（41）「お篠は『宮沢りえを脱がせたぜ』って子供みたいな…」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「雑誌なんかでアラーキーさんのことを『息するように写真を撮る』と言ってますよね」加納「そう。呼吸感。うん」増田「これも先日少しお聞きした