◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）世界陸上の男子３０００メートル障害で８位入賞した三浦龍司（２３）＝スバル＝が、小学１年生から中学卒業まで通った地元の島根・浜田市の「浜田ジュニア陸上教室」の上ケ迫定夫さん（７１）が、当時感じていた三浦の強さやポテンシャルを語った。陸上の基礎を教えて３０００メートル障害へのチャレンジを勧めたのも上ケ迫さん。同種目の第一人者となった教え子への思いや期待感を語っ