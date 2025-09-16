＜大相撲九月場所＞◇二日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】目立ちすぎなTシャツ姿の超大物大相撲中継に美容界の超大物が映り込み。“キュートなTシャツ”のカジュアルルックで中継画面に映り込み、相撲ファンから「目立ちすぎ」「気になって集中できないw」と反響を呼んだ。“美容界の超大物”とは高須クリニックの高須克弥院長。好角家で知られており、この日は自身のX（Twitter）でも「相撲観戦に出発なう。」とポストし