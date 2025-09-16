中東のシリアで、独裁的なアサド政権が去年12月に崩壊してから、まもなく1年となる。旧政権下で科せられたアメリカや日本などによる経済制裁の一部解除が進み、内戦からの復興に向けた期待が広がっている。こうした中、いまシリアではアニメや漫画など、日本文化が大人気だ。【写真を見る】アサド政権崩壊からまもなく1年のシリアで日本アニメが大人気ダマスカスでは10年ぶりに日本語教室開設も日本アニメや漫画が人気 交流も活