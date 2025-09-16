一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）は15日、5月に初開催した“アジア版グラミー賞”「MUSIC AWARDS JAPAN」を、26年も開催すると発表した。来月開業のTOYOTA ARENA TOKYOで開催予定で、野村達矢実行委員長は「期待の大きさを感じながら、26年の発展的な展開を検討中です。皆さまにお届けできる日を楽しみにしております」とした。