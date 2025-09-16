私たちの生活が一変したコロナ禍。友人と会うことが出来なくなったり、楽しみにしていたイベントが中止になったり…当たり前に楽しんでいたことができなくなった自粛生活で、気持ちが沈んでしまった人も多かったのではないでしょうか。【漫画】『イケメンに会えない今、私たちはどう生きるか。』を第1回から読むコロナの襲来により、イケメンに会うどころかお互いに会うことすらできなくなってしまった、著者の竹内佐千子さん