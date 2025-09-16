きのう、登山をしていた大人1人と子ども2人のあわせて3人が鳥海山で遭難した件で、警察の救助隊はけさ5時32分に山に入り、捜索を開始しました。現在まで遭難者が見つかったとの情報はありません。 警察によりますと、15日、山形県と秋田県にまたがる鳥海山で、登山者が遭難したとみられます。大人1人と子ども2人だということです。 遭難したとみられるのは、東京都江東区の男性（32）と、酒田市の小学生男児（9）と女児（12）の