12日夜の記録的な大雨で住宅などが浸水した三重県四日市市で、水没した地下駐車場の排水作業が3日経った15日も続けらました。四日市市の中心部にある地下駐車場は、12日の観測史上最大の大雨で地下2階が完全に水没しました。地下1階も1メートル近く水に浸かり、管理会社などによりますと、現在も200台以上が残されているということです。3日が経った15日は、ポンプで水を吸い上げて下水に流し込む排水作業が行われま