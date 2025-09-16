小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人3選手が所属するオランダ1部NECナイメーヘン。20歳の塩貝は、昨夏に慶應義塾大学ソッカー部からNECに加入した快速フォワードだ。昨シーズンは公式戦で5ゴールを記録。今夏にはレッドブル・ザルツブルクへの移籍が破談になったが、今シーズンもNECでここまで2ゴールを記録している。14日に行われた王者PSVとの対戦にNECは3-5で敗戦。塩貝は後半20分から出場したが、評価を上げたようだ。元デン