本州付近は高気圧に覆われ、北海道から東北にかけては概ね晴れ。関東では午前中は雲が広がりますが、午後には日差しが届くでしょう。その他の地域では概ね晴れとなりますが、午後には気圧の谷の影響で九州から近畿にかけて雨となる可能性があります。気温は全国的に高く、真夏並みの暑さとなり、甲信や東海・近畿では猛暑日となる地点が予想されています。熱中症に警戒が必要な暑さが続きます。関東より西では夕方以降も気温が下が