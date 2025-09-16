FC町田ゼルビアとACL初戦で激突するFCソウルが、深刻な”守備崩壊状態”に陥っている。【写真】Kリーグ年俸1位は元マンUリンガード。金額は？FCソウルは9月13日、アウェイの江陵（カンヌン）ハイワンアリーナで行われた江原（カンウォン）FCとのKリーグ1第29節で2-3と敗れた。これでリーグ戦2連敗とし、10勝10分9敗の勝ち点40、37得点・38失点で12チーム中7位に転落した。今夏に韓国代表DFキム・ジュソンがサンフレッチェ広島へ移