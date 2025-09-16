9月15日、東京都内で『By 6 am 夜が明ける前に』完成披露試写会が行われ、主演の武⽥梨奈のほか、出演者の萩原聖⼈、平埜⽣成、辻千恵、丸本凛、向井宗敏監督が上映後の舞台あいさつに登壇。スペシャルゲストとして主題歌を担当した⽚寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)も駆けつけ、武田にエールを送った。『By 6 am 夜が明ける前に』は、武田扮する6 歳の娘を持つ母親で元SAT隊員の主人公が、犯罪