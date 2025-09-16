マット＆ブラックのG63限定車メルセデス・ベンツ日本は、クロスカントリービークルのメルセデスAMG G 63の特別仕様車『メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディション（ISG）』を全国限定200台で販売する。【画像】メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディションとエクスクルーシブなGクラス全7枚本限定車はボディカラーに人気のマット（艶消し）塗装を採用し、限定車ならではのブラックのアクセントカラーが加えられ