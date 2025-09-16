【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比24銭円高ドル安の1ドル＝147円37〜47銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1755〜65ドル、173円34〜44銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が今週開く会合で利下げ再開を決めるとの観測から、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。