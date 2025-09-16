アーティスト・タレントとして多彩に活躍する柏木由紀が、自身初のプロデュースとなるカラーコンタクトブランド「Winkuu（ウィンクゥー）」を発表しました。2025年10月8日(水)より発売される本ブランドは、ナチュラルで上品な3色をラインナップ。普段使いから特別な日まで幅広く対応し、大人の瞳に自然な存在感を添えます。細部にまでこだわったデザインで、初めての方も安心して楽しめるアイテムです。