◆ 「残り試合は全部出て相手投手をいろいろ研究して」と来季に向けて助言ロッテは15日、楽天と対戦し4−5xとサヨナラ負けを喫し、3年ぶりのBクラスが確定した。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、来季への好材料として若手の飛躍に注目。2年目捕手・寺地隆成が102試合で打率.262、5年目外野手・山本大斗が2桁本塁打を記録し、さらにルーキーの西川史礁が100安打到達、23年のドラフト1位・上田希由翔も54