北海道・寿都警察署は2025年9月14日、建造物侵入の疑いで、黒松内町に住む会社員の男（28）を緊急逮捕しました。男は2025年9月14日正午ごろ、正当な理由がないにもかかわらず、寿都町湯別町の入浴施設に侵入した疑いが持たれています。女湯の入浴者が露天風呂の天井付近に手とスマートフォンのようなものを見つけ、施設の従業員を通じて警察に通報しました。警察官が駆けつけると、施設敷地内で不審な男を発見。警察署で話を