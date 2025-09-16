アメリカのトランプ政権は、自動車関税の引き下げを日本時間の16日午後から実施すると発表しました。トランプ政権は16日に官報に掲載する、日本への自動車関税の引き下げや相互関税の軽減措置を盛り込んだ文書を公表しました。文書には、日本から輸入する自動車や自動車部品への関税の引き下げを、日本時間の16日午後1時1分から実施すると記載されています。これにより、自動車関税は27.5％から15％に引き下げられます。また「相互