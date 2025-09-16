アメリカのトランプ政権は15日、中国の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業の売却に向けて、中国側と合意の枠組みに達したと明らかにしました。アメリカ・ベッセント財務長官：TikTokに関する合意の枠組みに達した。トランプ大統領と習主席は19日に合意を完成させる協議を行う。米中の閣僚級による4回目の貿易協議に臨んだベッセント財務長官は、記者団に対し、「TikTok」のアメリカ事業の売却に向けて、中国側と合意の枠組み