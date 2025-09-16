東京・新宿区の交差点で車2台が衝突し、近くの歩道にいた女の子を含むあわせて6人がけがをしました。きのう（15日）午後4時ごろ、新宿区四谷三丁目の交差点で、「車同士の事故が起きている」と目撃者から通報がありました。警視庁によりますと、右折しようとした乗用車と直進してきたワンボックスカーが衝突し、その衝撃でワンボックスカーが歩道沿いのガードレールに突っ込んだということです。この事故で、ワンボックスカーの4人