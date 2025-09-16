立憲民主党の野田代表は国会での首相指名選挙について、2024年の反省を踏まえ、虚心坦懐（きょしんたんかい）に野党と協議する考えを示しました。立憲民主党・野田代表：前回の反省点は、「私に首班（首相）指名お願いします」という呼びかけをしました。そのやり方はやはり良くなかったのではないかなと思ってまして。もっと虚心坦懐に、「どうやって首班（首相）指名選挙に臨みますか」とかというところから協議すべきではないか