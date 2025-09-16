モデルの榊原美紅（みく）がイタリアのベネチアを訪れた様子をアップした。ヨーロッパ旅行の思い出写真をインスタグラムに度々投稿している榊原。この日は「３ヶ所目は、ヴェネツィア」と説明した。「嘘みたいに綺麗な景色でした」と感激。「聞いてた通りパスタが最高。ずーっと憧れだった風景を目の前にしたときは本当に感動したな。建物の色も、移動してる船やゴンドラも全てが美しくて絵みたいな街でした」と振り返った。