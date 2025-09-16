男子100m 予選7組で7着に終わったサニブラウン（c）SANKEI ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月13日（土）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上競技選手権大会・男子100メートル予選が13日に国立競技場で行われ、サニブラウン・アブデルハキーム（26＝東レ）は10秒37（無風）のタイムで7組7着に終わり、準決勝進出とはならず予選敗退なった。 レース後のインタビューでサニブラウンは「本当にもったいな