田中希実 写真：森田直樹/アフロスポーツ ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月13日（土）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上・女子1500メートル予選が13日に国立競技場で行われ、田中希実（ニューバランス）は4分7秒34で予選1組で10位に終わり準決勝進出を逃した。上位通過およびタイム上位通過のラインには届かなかった。 日本記録保持者（1500m：3分59秒19）の田中は、序盤から積極的に集団前方で引っ張る