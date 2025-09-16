桐生祥秀（c）SANKEI ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月13日（土）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上・男子100メートル予選が13日に国立競技場で行われ、桐生祥秀（29=日本生命）は10秒28をマークして予選第3組で5着となり、上位3着およびタイム上位枠での準決勝進出には届かなかった。 桐生は今季、7月の日本選手権で5年ぶりに100mを制し、8月の大会では8年ぶりとなる9秒台（9秒99）を記録していたが、風の条件