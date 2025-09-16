「女性の定年は20〜30代。結婚したら専業主婦になること」社会全体がそう推奨していた時代に、松本清張は独身のまま働き続ける女性会社員＝オールドミスを描いた。【写真を見る】「えっ、ヒドい…」昭和企業の女性に対する“驚愕の規則”とは彼女たちの置かれた状況は、そのまま当時の企業を批判するものとも読める。女性が企業で定年まで働ける道はどうやってできてきたのか。酒井順子さんの新刊『松本清張の女たち』より、一