米EV大手テスラのイーロン・マスクCEO＝1月、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が同社株を約10億ドル（約1470億円）相当購入したことが15日、明らかになった。米メディアによると、マスク氏がテスラ株を買い増すのは2020年2月以来。複数企業を率いるマスク氏が、成長に陰りが見えるテスラの経営への関与を強める姿勢を示すためとの見方が出