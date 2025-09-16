今日9月16日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、群馬×長野×新潟 隣県バトル！オープニングでは、「都道府県魅力度ランキング2024」で8位だった長野出身メンバーの乙葉、国本梨紗、北村晴男、もう中学生が余裕の佇まい。明石家さんまからの「何があるの？」という質問には、もう中学生が「いろいろあって具沢山という感じですね」と独特の回答を繰り出す。方言の話になると、全国5位の面積がある新潟出