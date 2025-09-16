ショッキングな記事だった。【衝撃画像】佳子夫人は花柄のワンピース着て目を丸くした表情で真っ直ぐ立ち…石破首相の“夫婦ツーショット”を見る・「法律がなければ、ぶっ殺してやるよ」 クルド人に向けられるヘイトが、参院選後エスカレートしている（東京新聞デジタル9月14日）埼玉県川口市で、クルド人の小学生が、日本人男性に暴力をふるわれたとみられることが分かった。ヘイトに詳しい専門家に動画を見てもらうと「男の