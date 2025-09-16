菊地幸夫弁護士（68）がが15日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、自身の年収について語った。この日は、6月の風営法の改正で、過剰なあおり表現が禁止になったため、これまでのキャッチコピーが使用できなくなったホストの相談を受ける研修会に菊地弁護士が登場したもの。最後に質問を受け付け「弁護士とホスト、どっちが稼げる？」との質問に、円グラフを描き、弁護士の5%くらいが「年収で200