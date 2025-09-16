お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が15日までに自身のインスタグラムを更新。子供たちと銀座に行ったことを報告した。庄司はミニスカート姿の10歳長女と、ワンピース姿の5歳次女の写真を投稿し「銀座、歩行者天国だとなぜか写真撮りたくなる」とつづり、22年の長男と長女の姿の写真も披露。3年で大きく成長した子供の姿に「可愛い可愛すぎるでも人生早くてムカついてきた」とつづった。フォロワーからは「つー