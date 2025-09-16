15日午後6時20分ごろ、山形、秋田両県にまたがる鳥海山（2236メートル）で、東京都江東区の男性（32）と山形県酒田市の小学生の女児（12）と男児（9）の計3人と連絡が取れなくなったと、一緒に登山していた親族から119番があった。山形県警酒田署は遭難したとみて、16日朝から捜索する。同署などによると、小学生2人はそれぞれ男性のめいとおいで、きょうだい。秋田県側の登山道入り口から親族の計5人で頂上付近に登り、先行し