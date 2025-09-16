自民党の総裁選挙をめぐり、小泉農水相の陣営は、選対本部長に加藤財務相が就任する方向で最終調整しています。小泉農水相は今週、立候補会見を開く方向ですが、関係者によりますと、2024年の総裁選に立候補した加藤氏が今回は立候補を見送り、小泉陣営の選対本部長に就任する方向で最終調整しているということです。加藤氏は保守系議員連盟「創生日本」のメンバーで、安倍元首相と近かったことから、保守層を取り込む狙いがあると