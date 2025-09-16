きょうは、全国的には晴れ間の出る所が多く、厳しい残暑が続くでしょう。名古屋で37℃、大阪で36℃など、猛暑日になる所もありそうです。気温の上がる午後は、西日本を中心に、天気の急変にご注意ください。関東は午前中を中心に雨の降る所もありますが、午後は日差しが届きそうです。日本付近は高気圧に覆われますが、西日本や東日本はふたつの高気圧の間にあって、湿った空気が流れ込みやすくなっています。関東は午前中を中心に