プロ野球セ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。首位阪神は5位中日と対戦しました。初回、佐藤輝明選手と大山悠輔選手の連続タイムリー2ベースで2点を先制します。1点差に詰め寄られた直後の3回裏には、佐藤選手が右中間へ37号2ラン。さらに5回にもレフトに2打席連続の38号2ランを放つなど、佐藤選手はこの日2HRを含む3安打5打点の活躍を見せました。投げては先発のネルソン投手が5回1失点の好投で先発として来日初勝利。